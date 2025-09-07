На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии пожаловались на блокировку акций протеста

Шор: полиция Молдавии тотально блокирует акции протеста
Максим Блинов/РИА Новости

Терпению народа Молдавии приходит конец, несмотря на жесткое противодействие властей любым формам протеста. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

«Что бы власти ни запретили, у оппозиции всегда будет право на протест. Народ выходит и сегодня на протесты», — подчеркнул он.

По словам политика, когда этот предел терпения будет достигнут, ни полиция, ни армия не смогут удержать ситуацию под контролем.

«Потому что народ устал. Народ устал от западного режима, народ устал от профашистского отношения к своим гражданам. И сегодня мы где-то близки к тому, чтобы действительно народ смог сказать свое «нет» действующим, скажем так, властям», — заключил Шор.

До этого политик заявлял о незаконных задержаниях десятков оппозиционеров, участвовавших в антиправительственных акциях протеста во время визита лидеров Германии, Франции и Польши в Молдавию. Он утверждал, что задержания были произведены по указанию президента Майи Санду и ее правящей партии «Действие и солидарность»

Ранее экс-премьер Молдавии пожаловался на штрафы за переводы из России.

