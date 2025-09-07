На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров считает, что Украина должна стать российским регионом

Кадыров: мир возможен, когда Украина станет регионом России
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что для достижения мира Украина должна стать регионом России. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Кадыров заявил, что не поддерживает остановку боевых действий, так как в данный момент РФ это не выгодно.

По его словам, цели и задачи военной операции на Украине «взяты не с потолка», а являются гарантией безопасности страны.

«Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России», — сказал он.

1 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение главе Чеченской Республики. В службе заявили, что его высказывания нарушают законы и обычаи ведения войны, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС).

В декабре прошлого года Кадыров заявлял, что решающий шаг в мирном урегулировании российско-украинского конфликта сделает президент России Владимир Путин.

Ранее Кадыров выложил ИИ-видео с Трампом в образе чеченца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами