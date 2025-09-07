Кадыров считает, что Украина должна стать российским регионом

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что для достижения мира Украина должна стать регионом России. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Кадыров заявил, что не поддерживает остановку боевых действий, так как в данный момент РФ это не выгодно.

По его словам, цели и задачи военной операции на Украине «взяты не с потолка», а являются гарантией безопасности страны.

«Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России», — сказал он.

1 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение главе Чеченской Республики. В службе заявили, что его высказывания нарушают законы и обычаи ведения войны, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС).

В декабре прошлого года Кадыров заявлял, что решающий шаг в мирном урегулировании российско-украинского конфликта сделает президент России Владимир Путин.

Ранее Кадыров выложил ИИ-видео с Трампом в образе чеченца.