На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России дали совет Стуббу после слов о победе Финляндии над СССР: «Просто дурак»

Депутат Чепа посоветовал Стуббу учить историю после слов о победе над СССР
true
true
true
close
Sodiq Adelakun/Reuters

Президенту Финляндии Александру Стуббу следует начать изучать историю после его слов о победе Хельсинки над Советским Союзом. Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«[Стубб] просто дурак. Я понимаю, что он, может быть, плохо учился в школе и не знает, что в 1944 году Финляндия проиграла войну [с СССР] и вышла из коалиции с Германией», — сказал Чепа.

Россия прекрасно понимает, что обязательства, которые Финляндия ранее брала на себя, были нарушены, когда к власти пришел Стубб, подчеркнул он. Ему нужно изучать учебники истории, «если там эти события сохранились должным образом», заявил депутат.

До этого Александр Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

«Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость», — сказал Стубб, комментируя договор, подписанный с СССР в 1994-м.

Ранее в Госдуме уличили Трампа во лжи относительно Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами