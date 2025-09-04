Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале назвала список «преступников», которые стали причиной трагедии «народа Украины и России», но смогли избежать наказания.

При этом в публикации фигурирует лишь имя Александра Турчинова, который был временно исполняющим обязанности президента Украины. При этом другие неназванные «преступники» изменили конституционный строй республики, предоставив ему право подписывать законы.

По ее словам, Турчинов «принял закон о преступной амнистии, освобождая себя и подобных ему от ответственности за совершенные преступления». Кроме того, именно Турчинов объявил о начале военной операции против Донбасса в 2014 году.

«В отношении крымчан он не смог ничего сделать, так как мы провели референдум и попросили защиты у Российского государства, сохранив жизни двух с половиной миллионов крымчан», — написала Поклонская.

До этого Наталья Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором порассуждала о связи народов России и Украины, отказе от гордыни и заключении мира между странами.

