В Кремле допустили скорую встречу Путина и Трампа

Песков: второй раунд переговоров Путина и Трампа возможен в ближайшее время

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время могут провести второй раунд переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

«У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно», — подчеркнул представитель Кремля.

Первый раунд очных переговоров двух лидеров прошел 15 августа на Аляске. Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее Зеленский раскрыл, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины.