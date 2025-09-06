Камчатские врачи получили награды за операцию во время землетрясения

Путин наградил врачей, продолживших операцию во время землетрясения на Камчатке

Президент России Владимир Путин наградил медицинских работников онкологического диспансера, которые не прервали операцию во время землетрясения на Камчатке. Соответствующий президентский указ опубликован на портале правовых актов.

Любовь Цыплакова удостоена почетного звания заслуженного врача Российской Федерации. Яна Гвоздева получила Орден Пирогова. Награды вручены «за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».

30 июля Минздрав Камчатки сообщил, что бригада онкологического диспансера не прервала хирургическое вмешательство, несмотря на непрерывные подземные толчки. Медики сохранили спокойствие и остались в операционной до конца процедуры.

Заведующая вторым хирургическим отделением диспансера Яна Гвоздева рассказала, что подземные толчки продолжались около 5-6 минут. По ее словам, ситуация вызывала страх, но врачи не рассматривали возможность покинуть пациентку или прекратить операцию. Она подчеркнула, что при любых обстоятельствах врач не должен оставлять человека в критическом состоянии.

В тот день в регионе произошло землетрясение магнитудой до 8,7, которое стало самым мощным с 1952 года. Власти зафиксировали серию афтершоков, увеличилось количество вызовов скорой помощи, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада.

Ранее в США восхитились поступком российских врачей во время землетрясения на Камчатке.