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На Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение

Минздрав Камчатки: врачи-онкологи продолжили операцию, несмотря на землетрясение
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На Камчатке врачи онкодиспансера продолжили операцию, несмотря на землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

«Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. В данный момент с пациентом все хорошо», — поделились в министерстве.

Глава регионального минздрава Олег Мельников поблагодарил врачей за профессионализм и стойкость в стрессовой ситуации.

До этого ТАСС сообщал, что около 2,7 тысячи человек, включая почти 600 детей, были эвакуированы в безопасные районы на Курильских островах после угрозы цунами, вызванной сильнейшим за десятилетия землетрясением у берегов Камчатки.

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, в результате цунами подтопило палаточный лагерь Русского географического общества (РГО), при этом обошлось без пострадавших.

По данным оперативных служб, лагерь располагался на мысе Курбатова острова Шумшу.

Утром 30 июля в регионе произошло землетрясение магнитудой до 8,7, которое стало самым мощным с 1952 года. Власти зафиксировали серию афтершоков, увеличилось количество вызовов скорой помощи, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада.

Ранее появилось видео сильного землетрясения на Камчатке.

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