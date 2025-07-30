На Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение

На Камчатке врачи онкодиспансера продолжили операцию, несмотря на землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

«Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. В данный момент с пациентом все хорошо», — поделились в министерстве.

Глава регионального минздрава Олег Мельников поблагодарил врачей за профессионализм и стойкость в стрессовой ситуации.

До этого ТАСС сообщал, что около 2,7 тысячи человек, включая почти 600 детей, были эвакуированы в безопасные районы на Курильских островах после угрозы цунами, вызванной сильнейшим за десятилетия землетрясением у берегов Камчатки.

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, в результате цунами подтопило палаточный лагерь Русского географического общества (РГО), при этом обошлось без пострадавших.

По данным оперативных служб, лагерь располагался на мысе Курбатова острова Шумшу.

Утром 30 июля в регионе произошло землетрясение магнитудой до 8,7, которое стало самым мощным с 1952 года. Власти зафиксировали серию афтершоков, увеличилось количество вызовов скорой помощи, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада.

Ранее появилось видео сильного землетрясения на Камчатке.