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В США восхитились поступком российских врачей во время землетрясения на Камчатке

Журналист Науфал: хирурги на Камчатке проявили силу духа во время землетрясения
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Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН/РИА Новости

Российские хирурги на Камчатке проявили стойкость, продолжив оперировать пациента во время сильного землетрясения. Так работу российских врачей в регионе прокомментировал американский журналист Марио Науфал в соцсети X.

«Российские врачи не дрогнули, когда во время операции началось землетрясение в 8,8 баллов. Пока Камчатку сотрясало землетрясение магнитудой 8,8 баллов, в одной из больниц хирурги просто продолжали оперировать», — подчеркнул он.

30 июля в Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения, местных жителей охватила паника, некоторые из них «плакали и молились». Последствия подземных толчков на себе ощутили и жители Сахалина. Там несколько волн цунами подтопили завод и порт. Подробности события — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео сильного землетрясения на Камчатке.

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