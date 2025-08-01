BMX, мотофристайл и самокаты: в столице пройдут «Московские экстремальные игры»

В играх примут участие спортсмены более чем из 15 стран мира, включая Австралию, Францию, Чехию, Коста-Рику, Японию, Испанию, Италию, США и Россию. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы. Зрители первых Московских Экстремальных Игр вживую увидят самые технически сложные и завораживающие трюки на мотоциклах, снегоходах, велосипедах, самокатах, роликах, багги и квадроциклах в исполнении титулованных райдеров мира, легенд сноукросса и мотофристайла.

Звезды

Из мировых спортивных звезд в фестивале примут участие олимпийский чемпион 2024 года по BMX Freestyle Малиньо Торрес из Аргентины, восьмикратный чемпион международного турнира X Games Роб Адельберг из Австралии, пятикратный чемпион X Games по снегоходному фристайлу Даниэль Бодин из Швеции, 16-кратный призер X Games Джексон Стронг, пятикратный чемпион мира по FMX Майкел Мелеро, чемпион мирового тура Red Bull X-Fighters Клинтон Мур, национальный чемпион и участник Nitro Circus по роллерному спорту Данило Сенна из Бразилии и многие другие.

Россию представят опытные BMX-райдеры Роман Гилимзянов, Анар Алиев и Александр Моллаев. Также в рамках программы популярный видеоблогер Влад Глент и основоположник FMX в России Алексей Колесников сделают сальто на Багги — квадроцикле с автомобильной посадкой.

close Департамент спорта города Москвы

Сразу три участника Московских экстремальных игр — Джексон Стронг, Пэт Боуден и Давид Таран — владеют одним из самых редких и сложных элементов во всем фристайл-мотокроссе: двойным задним сальто. Этот трюк освоили лишь единицы даже на международной арене. Австралийский райдер Джексон Стронг покажет фирменный фронтфлип «с отбойным молотком» — один из трюков, который существенно расширил технические возможности мотофристайла.

На фестивале также выступят другие австралийские райдеры — Пэт Боуден, призер Nitro World Games, и Клинтон Мур, чемпион мирового тура Red Bull X-Fighters 2015 года и обладатель пяти бронзовых медалей X Games. Оба делают ставку на сложные авторские трюки и динамику: Боуден первым исполнил несколько вариаций двойного заднего сальто с двумя полными оборотами в воздухе, а Мур — один из немногих райдеров, выполняющих трюк «720°» — двойное вращение мотоцикла в смещенной плоскости. А в программе Роба Адельберга — фирменные элементы с использованием сноубайка, за которые он дважды получал золото на зимних X Games.

Знаменитый японский FMX-райдер Така Хигашино, шестикратный призер X Games и обладатель трех золотых медалей в Moto X Freestyle, а также француз Давид Ринальдо, чемпион мира 2013 года и двукратный победитель X Games в дисциплине Moto X Best Trick, продемонстрируют отточенные трюки, уже ставшие визитной карточкой райдеров.

close Департамент спорта города Москвы

Продолжат свою программу испанские райдеры — пятикратный чемпион мира по FMX (2014–2018), шестикратный чемпион Испании и чемпион Европы Майкел Мелеро, а также Хосе Каноса, восходящая звезда мирового FMX и участник программы поддержки Red Bull. Он стал победителем X-Knights в Коста-Рике, Gladiator Games в Праге и серебряным призером чемпионата мира Night of the Jumps 2024, где уступил лишь действующему чемпиону Люку Акерманну.

Чемпионат и кубок

Также среди европейских участников — чешский райдер Радек Билек, опытный участник международных шоу, и итальянец Лео Фини, победитель чемпионата мира по FMX 2024 и синхронному фристайлу. Билек исполнит технически сложный трюк — сальто назад с одновременным поворотом на 360 градусов.

Не менее зрелищны будут выступления костариканца Марко Пикадо, участника международных турниров Adrenaline Rush FMX и Monster Jam, и француза Давида Тарана, исполняющих трюки на тяжелых квадроциклах.

В рамках фестиваля запланирован чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту с участием спортсменов более чем из 37 стран. Кубок мира по воркауту пройдет с 10:00 до 17:00 на центральной площади «РЖД Арены».

close Департамент спорта города Москвы

Масштабное шоу будет проведено на действующем футбольном стадионе, специально переоборудованном под экстремальные дисциплины. На поле и прилегающих территориях будет смонтирована зрелищная трасса с рампами, трамплинами и специальными зонами для разных видов спорта, рассчитанная на высокую нагрузку и шоу-эффект от выполняемых трюков.

Музыкальные хэдлайнеры

Выступления артистов станут частью единой атмосферы фестиваля — концерты пройдут во время основной программы, интегрируясь в шоу. Музыкальными хэдлайнерами мероприятия станут культовая певица Татьяна Буланова и исполнитель Xolidayboy. Специальным гостем, который задаст мощное и энергичное настроение всему фестивалю, выступит легендарная рок-группа «Кипелов».

Примечательно, что масштабное шоу будет проведено на действующем футбольном стадионе, специально переоборудованном под экстремальные дисциплины. На поле и прилегающих территориях будет построен зрелищный роллер-парк и speed skating с рампами, трамплинами и специальными зонами для разных видов спорта.

Помимо яркой спортивной и музыкальной программы, на площадке будут организованы зоны отдыха и работа фуд-кортов. Московские Экстремальные Игры пройдут с 18:00 до 20:00. Вход и участие бесплатно, но регистрация на сайте мероприятия обязательна.

РЕКЛАМА