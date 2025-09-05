Медведев: Финляндия и другие страны Запада понесли убытки, закрывшись от РФ

Финляндия и другие западные страны, соседствующие с Россией, понесли большие убытки, разорвав связи с Москвой. Об этом заявил в ходе брифинга зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Очевидно одно: и Финляндская Республика, и, соответственно, другие соседи [России] потеряли очень большие деньги, в том числе вложенные в российскую экономику», — сказал он.

До этого журналист Андрей Ревнивцев заявил, что из европейских стран Финляндия больше всех пострадала от разрыва отношений с Россией. По его словам, крах потерпели экономические, социальные, культурные и даже семейные связи между двумя государствами.

Он добавил, что граждане страны теряют рабочие места, фирмы закрываются, дорожает все — от продуктов питания до электричества. Ревнивцев подчеркнул, что за последний год в Финляндии плата за свет увеличилась почти вдвое, а местные пенсионеры все чаще вынуждены обращаться за бесплатными продуктовыми наборами.

Ранее президент Финляндии заявил, что знает «всю информацию» о РФ, но спокойно спит.