Журналист Ревнивцев: Финляндия больше всех пострадала от разрыва с Россией

Из европейских стран Финляндия больше всех пострадала от разрыва отношений с Россией. Такое мнение высказал автор Tsargrad.tv Андрей Ревнивцев. По его словам, крах потерпели экономические, социальные, культурные и даже семейные связи между двумя государствами.

«Руководитель финской Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми говорит, что из более чем двух тысяч компаний, ранее поставлявших свои товары к нам, остались функционировать менее ста. Люди теряют рабочие места, фирмы закрываются, дорожает все — от продуктов питания до электричества», — отметил журналист.

Он добавил, что за последний год в Финляндии плата за свет увеличилась почти вдвое, а местные пенсионеры все чаще вынуждены обращаться за бесплатными продуктовыми наборами.

Как отмечал журналист Кости Хейсканен, президент Финляндии Александр Стубб намерен «утопить» свою страну из-за продолжающейся помощи Украине.

Ранее Стубб испугался, что Запад проиграет ШОС.