Глава МИД Британии заявил сам на себя после рыбалки с вице-президентом США

Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил сам на себя в природоохранную организацию после рыбалки с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в связи с отсутствием у него лицензии. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на пресс-службу британского МИД.

«Министр иностранных дел [Дэвид Лэмми] направил в Агентство по охране окружающей среды письмо об административной оплошности, связанной с отсутствием у него лицензии на рыбалку на частном озере в рамках дипломатической встречи в Чевнинг-Хаусе на прошлой неделе», — сообщили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что как только Лэмми узнал о своей ошибке, он приобрел необходимую лицензию, после чего написал письмо в соответствующую инстанцию. В противном случае ему бы выписали штраф до £2500.

По данным издания, в ходе неформальной встречи с Вэнсом главе МИД Великобритании не удалось поймать ни одной рыбы. В рамках визита в Великобританию Дэнс также встретился с советниками по нацбезопасности стран Евросоюза, а также главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Ранее в России предложили штрафовать за незаконную зимнюю рыбалку.

