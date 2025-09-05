В Великобритании сообщили о том, что Стармер сменит главу МИД страны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу назначит Иветт Купер новым главой британского МИД. Об этом сообщила журналист газеты The Guardian Пиппа Крерар в соцсети X со ссылкой на правительственные источники.

На момент написания материала Купер занимает должность министра внутренних дел. По данным журналистки, новым главой МВД Великобритании станет Шабана Махмуд, которая является министром юстиции страны.

В свою очередь, нынешний глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми сложит свои полномочия, подчеркивается в публикации.

13 августа нынешний глава британского МИД Лэмми заявил сам на себя в природоохранную организацию после рыбалки с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в связи с отсутствием у него лицензии.

В министерстве пояснили, что как только Лэмми узнал о своей ошибке, он приобрел необходимую лицензию, после чего написал письмо в соответствующую инстанцию. В противном случае ему бы выписали штраф до £2500.

Ранее в парламенте Британии во время выступления Стармера хотели включить звуки секса.