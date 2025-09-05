Германия настроена на то, чтобы обеспечить безопасность европейским странам от России, «а не вместе с ней». Об этом заявил глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль в интервью India Today.

«К сожалению, это необходимо, поскольку вся Европа находится под угрозой со стороны России, которая наращивает новую военную машину и военную экономику, стремясь к армии в 1,5 миллиона человек», — сказал он.

По его словам, Германия должна учитывать, что у России «могут быть и другие цели на Западе» помимо Украины. По этой причине, подчеркнул министр, необходимо усилить механизмы сдерживания Москвы.

В ходе интервью Вадефуль также выразил мнение, что именно США помогли Германии освободиться от нацистского режима и построить демократию, а не СССР.

Накануне пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило о том, что в политических кругах Германии обеспокоены маниакальным стремлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца к реваншу и опасаются ответной реакции России на использование крылатых ракет Taurus. Сообщалось, что политических кругах ФРГ опасаются встретить ответный удар за использование дальнобойных ракет, потому что при таком сценарии вся территория Федеративной Республики окажется в зоне риска.

