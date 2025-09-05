На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава немецкого МИД высказался о безопасности Европы

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Европу нужно обезопасить от России
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Германия настроена на то, чтобы обеспечить безопасность европейским странам от России, «а не вместе с ней». Об этом заявил глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль в интервью India Today.

«К сожалению, это необходимо, поскольку вся Европа находится под угрозой со стороны России, которая наращивает новую военную машину и военную экономику, стремясь к армии в 1,5 миллиона человек», — сказал он.

По его словам, Германия должна учитывать, что у России «могут быть и другие цели на Западе» помимо Украины. По этой причине, подчеркнул министр, необходимо усилить механизмы сдерживания Москвы.

В ходе интервью Вадефуль также выразил мнение, что именно США помогли Германии освободиться от нацистского режима и построить демократию, а не СССР.

Накануне пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило о том, что в политических кругах Германии обеспокоены маниакальным стремлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца к реваншу и опасаются ответной реакции России на использование крылатых ракет Taurus. Сообщалось, что политических кругах ФРГ опасаются встретить ответный удар за использование дальнобойных ракет, потому что при таком сценарии вся территория Федеративной Республики окажется в зоне риска.

Ранее СМИ выяснили, какие гарантии Германия хочет предоставить Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами