В политических кругах Германии обеспокоены маниакальным стремлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца к реваншу и опасаются ответной реакции России на использование крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что даже партнеры германского лидера по правящей партии помнят о плачевных результатах военных столкновений Германии с Россией. Сообщается, что политических кругах ФРГ опасаются встретить ответный удар за использование дальнобойных ракет, потому что при таком сценарии вся территория Федеративной Республики окажется в зоне риска.

Напомним, 26 мая Мерц во время интервью заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что если решение о снятии ограничений на дальнобойное оружие действительно было принято Европой, то оно чрезвычайно опасно и способствует дополнительной конфронтации. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобными заявлениями создается «стратегическая неопределенность» для России, которая станет бременем для Европы.

