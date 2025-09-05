На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о намерении Трампа не испортить отношения с Путиным

NBC: Трамп заявил, что полон решимости не испортить отношения с Путиным
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что не хочет испортить отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Он [Трамп] заявил своим советникам, что полон решимости не портить их (отношения с Путиным. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

В статье также утверждается, что весь первый срок на посту президента Трамп заявлял, что в интересах США поддерживать мирные отношения с Путиным, «который контролирует ядерный арсенал».

5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин заявил, что он открыт к разговорам Дональдом Трампом. По словам российского лидера, у них с Трампом открытый диалог. Кроме того, он рассказал о своей договоренности с американским президентом, согласно которой лидеры могут созвониться в любой момент для обсуждения украинского кризиса.

До этого Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным. Глава Белого дома подчеркнул полезность того, что две ядерные державы ладят между собой.

Ранее сообщалось, что в Европе боятся «союза» России и США после встречи Путина с Трампом.

Отношения России и США
