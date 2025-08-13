В Европе боятся «союза» России и США после встречи Путина с Трампом

Hill: в Европе испугались союза России и США как наихудшего сценария

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине в преддверии переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа шокировала Европу, Брюссель опасается «союза США с Россией». Об этом пишет американская газета The Hill.

«Резкая критика президента Украины Владимира Зеленского, высказанная президентом Трампом в понедельник, вызвала шок в Европе, где лидеры работают над тем, чтобы не допустить наихудшего сценария: союза Трампа с Россией», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Hill, президент США выразил растущее недовольство атаками России на Украину, однако в августе «он вернулся к критике в адрес Зеленского, заявив, что он виноват в развязывании войны».

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее Рубио заявил, что Трамп не считает встречу на Аляске победой Путина.