Путин заявил, что открыт к разговорам с Трампом

Путин: у нас с президентом Трампом открытый диалог
Президент России Владимир Путин заявил, что он открыт к разговорам с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас с президентом Трампом открытый диалог»,— сказал российский лидер в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос модератора о том, звонил ли ему президент США.

По словам Путина, у них с Трампом существует договоренность, согласно которой лидеры могут созвониться в любой момент для обсуждения украинского кризиса. Президент также отметил, что «пока по результатам этих консультаций в Европе у нас разговоров не было».

4 сентября в Елисейском дворце в Париже состоялось заседание так называемой «коалиции желающих». Всего в встрече приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран. По данным газеты The New York Times, одной из основных тем обсуждения стала возможная отправка европейских войск на Украину.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций.

Ранее в Европе сообщили о расколе в «коалиции желающих».

