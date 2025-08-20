Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин находятся в хороших отношениях. Об этом Трамп заявил во время выступления в радиошоу Марка Левина.

Глава Белого дома отметил, что он хорошо ладит с российским лидером, и «это хорошо». Он подчеркнул полезность того, когда две ядерные державы ладят между собой.

19 августа портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным в понедельник попросил его быть реалистом в отношении территориального вопроса.

15 августа в городе Анкоридже на Аляске президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем встречи стало урегулирование украинского кризиса.

Ранее стало известно, что Трамп надеется попасть в рай.