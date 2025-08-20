На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Трамп: у меня хорошие отношения с Путиным
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин находятся в хороших отношениях. Об этом Трамп заявил во время выступления в радиошоу Марка Левина.

Глава Белого дома отметил, что он хорошо ладит с российским лидером, и «это хорошо». Он подчеркнул полезность того, когда две ядерные державы ладят между собой.

19 августа портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным в понедельник попросил его быть реалистом в отношении территориального вопроса.

15 августа в городе Анкоридже на Аляске президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем встречи стало урегулирование украинского кризиса.

Ранее стало известно, что Трамп надеется попасть в рай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами