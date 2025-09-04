Путин оценил значение Дальнего Востока для России

Дальний Восток является стратегически важным макрорегионом России. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«С каждым годом необходимых для людей, проживающих на Дальнем Востоке, и для развития всего региона объектов становится все больше и больше», — заявил он.

По словам Путина, все объекты современные, имеют хорошие перспективы для развития и в целом складываются для огромного, «стратегически важного макрорегиона».

Российский лидер отметил, что при развитии инфраструктуры региона нужно помнить о необходимости сохранения экосистемы Дальнего Востока.

За время поездки Путин уже успел посетить интерактивную экспозицию «Уникальный русский язык», представленную во владивостокском филиале национального центра «Россия». Во время осмотра экспозиции российскому лидеру предложили попробовать игру, где нужно правильно расставить ударения в словах.

Глава государства пробудет на Дальнем Востоке два дня. В его расписании стоит участие в ряде мероприятий. В частности, 4 сентября российский лидер встретится с почетными гостями Восточного экономического форума (ВЭФ). На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ и ответит на вопросы присутствующих.

Ранее Путин открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровск.