Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2036 года. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства обратился к правительству в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он обратил внимание, что в развитии Дальнего Востока важны системный и комплексный подходы, а также способность видеть перспективы и просчитывать планы по достижению целей.

«Поэтому по итогам нынешнего форума прошу правительство утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Сделать это прошу в течение года», — сказал российский лидер.

Он добавил, что в настоящее время в Арктике и на Дальнем Востоке ведется большая работа. При этом объем предстоящих работ в соответствующих регионах ничуть не меньше.

4 сентября Путин провел совещание по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО. Во время встречи он заявил, что развитие дальневосточных регионов является одним из национальных приоритетов РФ.

Ранее российский лидер оценил значение Дальнего Востока для страны.