Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

Путин потребовал подготовить стратегию развития ДФО до 2036 года
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2036 года. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства обратился к правительству в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он обратил внимание, что в развитии Дальнего Востока важны системный и комплексный подходы, а также способность видеть перспективы и просчитывать планы по достижению целей.

«Поэтому по итогам нынешнего форума прошу правительство утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Сделать это прошу в течение года», — сказал российский лидер.

Он добавил, что в настоящее время в Арктике и на Дальнем Востоке ведется большая работа. При этом объем предстоящих работ в соответствующих регионах ничуть не меньше.

4 сентября Путин провел совещание по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО. Во время встречи он заявил, что развитие дальневосточных регионов является одним из национальных приоритетов РФ.

Ранее российский лидер оценил значение Дальнего Востока для страны.

