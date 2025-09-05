На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин высказался о поддержании гарантий безопасности для Украины

Путин: Россия готова уважать гарантии безопасности, выработанные для Украины
Александр Вильф/РИА Новости

Российская сторона будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для РФ и Украины. Об этом в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, трансляция проводится в Telegram-канале Кремля.

По его словам, российская сторона, в случае достижения договоренности, будет исполнять обязанности в полном объеме. Президент подчеркнул, что никто не должен в этом сомневаться.

«И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины», — заявил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

Российский лидер добавил, что лучшим местом для встречи сторон на высшем уровне является Москва. Путин заявил, что готов гарантировать безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее Путин заявил, что открыт к разговорам с Трампом.

ВЭФ-2025
