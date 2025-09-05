Помощник президента ответил на вопрос о дате визита Ким Чен Ына в Россию

Ушаков: пока непонятно, когда состоится визит Ким Чен Ына в РФ

Пока нет четких дат, когда может состояться визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Просто очередь председателя государственных дел к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно», — уточнил он.

3 сентября президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР присутствовали на параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. После приема политики приехали на одном автомобиле в Дом народных собраний в государственную резиденцию Дяоюйтай, начав беседу еще по дороге.

В ходе переговоров Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет поддерживать Москву в защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, он выразил радость от того, что снова встретился с Путиным, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между двумя государствами.

В свою очередь, российский лидер поблагодарил главу Северной Кореи и народ страны за помощь в освобождении Курской области от украинских войск.

Ранее Трамп предложил провести саммит Южной Кореи и КНДР.