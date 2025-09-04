На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын заявил о поддержке РФ в защите ее суверенитета и территориальной целостности

Ким Чен Ын: КНДР будет поддерживать Россию в защите суверенитета
true
true
true
close
KCNA

КНДР будет поддерживать Российскую Федерацию в защите суверенитета и территориальной целостности. Об этом северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в Пекине во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын выразил радость от того, что снова встретился с Путиным, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между КНДР и РФ.

В свою очередь, Путин назвал отношения между двумя странами особо доверительными, дружественными и союзническими. Он высоко оценил доблесть и героизм военнослужащих Корейской народной армии (КНА) в операции по освобождению Курской области, сказав, что Россия всегда будет помнить корейских воинов.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать и считать «братским долгом» борьбу правительства, армии и народа России, защищающих суверенитет, территориальную целостность и интересы безопасности государства.

ЦТАК отмечает, что встреча встреча двух лидеров от начала до конца прошла в товарищеской и дружественной атмосфере. Лидеры КНДР и РФ вновь «подтвердили твердую волю» к дальнейшему развитию двусторонних отношений.

3 сентября сообщалось, что прошедшая в Пекине встреча с Ким Чен Ыном побила по длительности почти все остальные контакты, состоявшиеся у Путина во время визита в Китай.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами