Ким Чен Ын заявил о поддержке РФ в защите ее суверенитета и территориальной целостности

КНДР будет поддерживать Российскую Федерацию в защите суверенитета и территориальной целостности. Об этом северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в Пекине во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын выразил радость от того, что снова встретился с Путиным, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между КНДР и РФ.

В свою очередь, Путин назвал отношения между двумя странами особо доверительными, дружественными и союзническими. Он высоко оценил доблесть и героизм военнослужащих Корейской народной армии (КНА) в операции по освобождению Курской области, сказав, что Россия всегда будет помнить корейских воинов.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать и считать «братским долгом» борьбу правительства, армии и народа России, защищающих суверенитет, территориальную целостность и интересы безопасности государства.

ЦТАК отмечает, что встреча встреча двух лидеров от начала до конца прошла в товарищеской и дружественной атмосфере. Лидеры КНДР и РФ вновь «подтвердили твердую волю» к дальнейшему развитию двусторонних отношений.

3 сентября сообщалось, что прошедшая в Пекине встреча с Ким Чен Ыном побила по длительности почти все остальные контакты, состоявшиеся у Путина во время визита в Китай.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию.