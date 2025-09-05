Бывшему президенту США Джо Байдену недавно сделали очередную операцию по удалению раковых клеток с кожи. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря экс-главы государства.

По его словам, 82-летний политик хорошо восстанавливается после процедуры, известной как операция Моса, которая часто применяется для лечения наиболее распространенных форм рака кожи. Во время этой процедуры удаляются слои раковой ткани кожи до тех пор, пока не останется ни одного ракового клетки.

Представитель Байдена не уточнил, когда именно бывший американский лидер перенес хирургическое вмешательство.

В мае текущего года у Байдена была диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы, которая распространилась на кости. По информации офиса экс-президента, диагноз поставили после того, как бывший глава Белого дома сообщил о симптомах при мочеиспускании, которые позволили врачам обнаружить «небольшой узел» на его простате.

В марте 2023 года Байдену провели операцию, в результате которой ему удалили злокачественное образование на коже.

