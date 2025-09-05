На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Байдену провели операцию

NBC: Байдену сделали очередную операцию по удалению раковых клеток с кожи
true
true
true
close
Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Бывшему президенту США Джо Байдену недавно сделали очередную операцию по удалению раковых клеток с кожи. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря экс-главы государства.

По его словам, 82-летний политик хорошо восстанавливается после процедуры, известной как операция Моса, которая часто применяется для лечения наиболее распространенных форм рака кожи. Во время этой процедуры удаляются слои раковой ткани кожи до тех пор, пока не останется ни одного ракового клетки.

Представитель Байдена не уточнил, когда именно бывший американский лидер перенес хирургическое вмешательство.

В мае текущего года у Байдена была диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы, которая распространилась на кости. По информации офиса экс-президента, диагноз поставили после того, как бывший глава Белого дома сообщил о симптомах при мочеиспускании, которые позволили врачам обнаружить «небольшой узел» на его простате.

В марте 2023 года Байдену провели операцию, в результате которой ему удалили злокачественное образование на коже.

Ранее в США рассказали, как живет Байден после президентства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами