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В США рассказали, как живет Байден после президентства

Politico: Байден после президентства ведет скромную жизнь и избегает роскоши
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Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Экс-президент США Джо Байден на пенсии ведет скромную жизнь, избегая роскоши и летая коммерческими рейсами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, у него в подчинении находится не более двух помощников, а также небольшая группа сотрудников Секретной службы США.

«Он летает коммерческими рейсами, не пользуясь роскошью и исключительностью, которые часто ассоциируются с бывшими главами государств», — говорится в статье.

В мае в свет вышла книга «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз». Книга написана журналистами Джейком Тэппером и Алексом Томпсоном в соавторстве.

Авторы, ссылаясь на источники в Белом доме при предыдущей администрации, утверждают, что Байден к 2024 году потерял способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и использовал шпаргалки, в том числе на закрытых заседаниях своего кабинета.

20 июля конгрессмен Байрон Дональдс заявил, что бывшая вице-президент США Камала Харрис и супруга экс-президента страны Джилл Байден должны быть вызваны в конгресс для дачи показаний в рамках расследования о когнитивном здоровье бывшего главы государства.

Ранее Байдена заметили в Вашингтоне работающим над секретным проектом.

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