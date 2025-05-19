У Байдена рак простаты. Несмотря на агрессивную форму, он поддается лечению

82-летнему Джо Байдену поставлен диагноз — агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в костную ткань. Несмотря на быстрое течение болезни, опухоль оказалась гормонозависимой, что дает возможность для эффективного лечения. Дональд Трамп и Камала Харрис выразили поддержку бывшему президенту США.

У Джо Байдена 16 мая была диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы, которая распространилась на кости, заявил офис бывшего президента США в воскресенье. Диагноз поставили после того, как Байден сообщил о симптомах при мочеиспускании, которые позволили врачам обнаружить «небольшой узел» на его простате, сообщает The New York Times. Рак Байдена характеризуется показателем Глисона 9 с метастазами в кости.

Шкала Глисона используется для описания того, как рак простаты выглядит под микроскопом; 9 и 10 — самые агрессивные. Это означает, что заболевание Трампа классифицируется как «тяжелое», и что раковые клетки могут быстро распространяться.

«Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить, — говорится в заявлении офиса Байдена. — Президент и его семья рассматривают варианты лечения со своими врачами».

Сейчас Джо Байдену 82 — на момент ухода с поста в прошлом году он был самым пожилым президентом США. Он собирался баллотироваться на второй срок, но потом поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Одной из причин такого решения были проблемы со здоровьем Байдена. Его состояние и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время его срока. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны и допускал многочисленные оговорки.

Рак простаты является вторым по распространенности видом рака среди мужчин после рака кожи, согласно данным клиники Кливленда . Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) утверждают, что у 13 из 100 мужчин в какой-то момент жизни разовьется рак простаты. По данным CDC, наиболее распространенным фактором риска является возраст. В 2023 года Трамп перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.

Эксперты по раку простаты говорят, что диагноз Байдена серьезный, и что как только рак распространился на кости — куда он обычно и попадает — его невозможно вылечить.

Но доктор Джадд Моул, эксперт по раку простаты в Университете Дьюка, сказал, что мужчины, у которых рак простаты распространился, «могут жить пять, семь, 10 и более лет».

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что опечален новостями о раке у Байдена.

«Мы с Меланией [Трамп] опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания [жене Байдена] Джилл и ее семье, а также желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.

Камала Харрис, бывшая вице-президент Байдена, также опечалена известием о диагнозе.

«Джо — боец, и я знаю, что он встретит этот вызов с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство, — написала она в X. — Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление».