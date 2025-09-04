На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сийярто ответил на критику Сикорского

Сийярто в ответ на критику Сикорского заявил, что не взял бы его в свою команду
true
true
true
close
AP

Глава венгерского МИД Петер Сийярто дал ответ на критику со стороны своего польского коллеги Радослава Сикорского. Об этом сообщает РИА Новости.

Сийярто заявил, что скорее предпочтет находиться в меньшинстве, чем видеть Сикорского в своей команде.

«Когда я учился в начальной школе, на уроках физкультуры учитель выбирал двух капитанов команд, которые затем решали, с кем играть в следующем футбольном или баскетбольном матче. Я точно знаю одно: если бы коллега Сикорский оставался последним, я бы предпочёл играть в меньшинстве», — заявил Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Обмен репликами произошел после того, как Сикорский в социальной сети X прокомментировал пост Сийярто о его присутствии на параде Победы в Пекине. Глава польского МИД отметил, что Будапешт «играет в другой команде».

3 сентября в Пекине, на площади Тяньаньмэнь, состоялся грандиозный военный парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне. Главным гостем мероприятия стал президент России Владимир Путин. Также на мероприятии присутствовали лидеры 25 других стран. Венгрию на параде представлял Петер Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии усомнился в стремлении Евросоюза к миру на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами