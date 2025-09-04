Сийярто ответил на критику Сикорского

Сийярто в ответ на критику Сикорского заявил, что не взял бы его в свою команду

Глава венгерского МИД Петер Сийярто дал ответ на критику со стороны своего польского коллеги Радослава Сикорского. Об этом сообщает РИА Новости.

Сийярто заявил, что скорее предпочтет находиться в меньшинстве, чем видеть Сикорского в своей команде.

«Когда я учился в начальной школе, на уроках физкультуры учитель выбирал двух капитанов команд, которые затем решали, с кем играть в следующем футбольном или баскетбольном матче. Я точно знаю одно: если бы коллега Сикорский оставался последним, я бы предпочёл играть в меньшинстве», — заявил Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Обмен репликами произошел после того, как Сикорский в социальной сети X прокомментировал пост Сийярто о его присутствии на параде Победы в Пекине. Глава польского МИД отметил, что Будапешт «играет в другой команде».

3 сентября в Пекине, на площади Тяньаньмэнь, состоялся грандиозный военный парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне. Главным гостем мероприятия стал президент России Владимир Путин. Также на мероприятии присутствовали лидеры 25 других стран. Венгрию на параде представлял Петер Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии усомнился в стремлении Евросоюза к миру на Украине.