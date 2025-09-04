На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский обсудил с Трампом давление на Россию

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом усиление давления на Россию
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой, в ходе которого они обсудили усиление давления на Россию. Об этом украинский лидер заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Длительный разговор, детальный, о том, как подталкивать ситуацию к миру. Мы обсудили различные опции, самое главное — это давление», — сказал глава республики.

По словам Зеленского, урегулировать конфликт на Украине получится, если лишить Россию денег и ресурсов.

4 сентября Трамп провел видеоконференцию с Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих». Само заседание прошло в Елисейском дворце в Париже. Помимо Макрона, на встрече присутствовали Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

Ранее Зеленский после встречи «коалиции желающих» выступил с требованием к Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами