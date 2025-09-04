Зеленский обсудил с Трампом давление на Россию

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом усиление давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой, в ходе которого они обсудили усиление давления на Россию. Об этом украинский лидер заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Длительный разговор, детальный, о том, как подталкивать ситуацию к миру. Мы обсудили различные опции, самое главное — это давление», — сказал глава республики.

По словам Зеленского, урегулировать конфликт на Украине получится, если лишить Россию денег и ресурсов.

4 сентября Трамп провел видеоконференцию с Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих». Само заседание прошло в Елисейском дворце в Париже. Помимо Макрона, на встрече присутствовали Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

Ранее Зеленский после встречи «коалиции желающих» выступил с требованием к Европе.