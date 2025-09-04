Зеленский после встречи «коалиции желающих» выступил с требованием к Европе

В странах Европы парламенты должны юридически закрепить гарантии безопасности Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Все партнеры понимают, что повторения Будапештского меморандума мы не хотим и не воспринимаем, равно как и Минские соглашения. Поэтому мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, а значит нужно, чтобы за них голосовали в парламентах тех или иных стран», — сказал он.

В четверг, 4 сентября, президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих».

По его словам, видеозвонок начался в 15:20 по московскому времени.

Заседание «коалиции желающих» прошло в Елисейском дворце в Париже. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона, на встрече присутствовали Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

По данным The New York Times, политики обсудили, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику. Германия же рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу.

Ранее на Западе заявили, что Трамп требует от Европы отказаться от российской нефти.