На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский после встречи «коалиции желающих» выступил с требованием к Европе

Зеленский потребовал от Европы юридически оформить гарантии безопасности
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

В странах Европы парламенты должны юридически закрепить гарантии безопасности Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Все партнеры понимают, что повторения Будапештского меморандума мы не хотим и не воспринимаем, равно как и Минские соглашения. Поэтому мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, а значит нужно, чтобы за них голосовали в парламентах тех или иных стран», — сказал он.

В четверг, 4 сентября, президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих».

По его словам, видеозвонок начался в 15:20 по московскому времени.

Заседание «коалиции желающих» прошло в Елисейском дворце в Париже. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона, на встрече присутствовали Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

По данным The New York Times, политики обсудили, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику. Германия же рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу.

Ранее на Западе заявили, что Трамп требует от Европы отказаться от российской нефти.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами