Трамп начал видеоконференцию с Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих»

Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих». Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети Х.

По его словам, видеозвонок начался в 15:20 по московскому времени.

Заседание «коалиции желающих» проходит в Елисейском дворце в Париже. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона на встрече присутствуют Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании принимают участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

По данным The New York Times, политики обсудят, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику. Германия же рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила три основные задачи заседания «коалиции желающих»: превращение Украины в «стального дикобраза», создание многонациональных сил для Украины при поддержке США и укрепление оборонной позиции Европы.

Ранее «коалиция желающих» нашла три варианта возможной отправки военных на Украину.