На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Советник Путина рассказал о его договоренности с Трампом сблизить позиции

Кобяков: Путин и Трамп улучшили отношения стран, договорившись сблизить позиции
true
true
true
close
Jeenah Moon/Reuters

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сблизить позиции, тем самым фактически улучшив отношения двух государств. Такое заявление в ходе интервью для РИА Новости сделал советник российского лидера, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Чиновник пообщался с журналистами на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

«Он (ВЭФ — «Газета.Ru») проходит после очень важных событий, когда наш президент и <...> Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения», — отметил Кобяков.

Переговоры российского и американского лидеров состоялись 15 августа на Аляске. Это была первая за последние семь лет полноформатная встреча Путина и Трампа. Саммит завершился заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине, но без подписания мирных соглашений.

1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Москва и Вашингтон по итогам саммита на Аляске достигли взаимопонимания по многим вопросам.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что ждут ответного визита Трампа после саммита на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами