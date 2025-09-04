Советник Путина рассказал о его договоренности с Трампом сблизить позиции

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сблизить позиции, тем самым фактически улучшив отношения двух государств. Такое заявление в ходе интервью для РИА Новости сделал советник российского лидера, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Чиновник пообщался с журналистами на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

«Он (ВЭФ — «Газета.Ru») проходит после очень важных событий, когда наш президент и <...> Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения», — отметил Кобяков.

Переговоры российского и американского лидеров состоялись 15 августа на Аляске. Это была первая за последние семь лет полноформатная встреча Путина и Трампа. Саммит завершился заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине, но без подписания мирных соглашений.

1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Москва и Вашингтон по итогам саммита на Аляске достигли взаимопонимания по многим вопросам.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что ждут ответного визита Трампа после саммита на Аляске.