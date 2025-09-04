На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт нашел объяснение резким высказываниям Рютте в адрес России

Политолог Перенджиев связал слова Рютте в адрес РФ с политикой выживания НАТО
true
true
true
close
Global Look Press

Резкие высказывания генсека НАТО Марка Рютте в адрес России связаны с тем, что военному блоку нужен враг для обоснования своего финансирования. Об этом NEWS.ru заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

«Военно-политическое руководство НАТО всегда делает все, чтобы, во-первых, НАТО выглядела как востребованная организация для тех стран, которые в нее входят, и в целом для коллективного Запада. Второй момент, чтобы всегда было финансирование НАТО. При этом не просто на постоянной основе, а на всевозрастающей основе. Третий посыл заключается в том, что НАТО всегда нужен враг», — заявил Перенджиев.

По его словам, если у Североатлантического альянса нет врага, то блок будет его искать и потом «демонизировать» выбранную страну. Кроме того, руководство НАТО имеет и корыстные цели по расширению своих полномочий. Рютте «хочется славы, денег», указал аналитик.

В то же время он указал, что в реальных боевых действиях участвовать руководители альянса не хотят.

До этого Марк Рютте заявил, что в вопросе отправки каких-либо воинских контингентов на территорию Украины право голоса должен иметь только Киев, а не Москва

До этого Рютте начал пугать союзников по НАТО подлетом российских ракет за 5-10 минут.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами