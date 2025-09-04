Эксперт нашел объяснение резким высказываниям Рютте в адрес России

Резкие высказывания генсека НАТО Марка Рютте в адрес России связаны с тем, что военному блоку нужен враг для обоснования своего финансирования. Об этом NEWS.ru заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

«Военно-политическое руководство НАТО всегда делает все, чтобы, во-первых, НАТО выглядела как востребованная организация для тех стран, которые в нее входят, и в целом для коллективного Запада. Второй момент, чтобы всегда было финансирование НАТО. При этом не просто на постоянной основе, а на всевозрастающей основе. Третий посыл заключается в том, что НАТО всегда нужен враг», — заявил Перенджиев.

По его словам, если у Североатлантического альянса нет врага, то блок будет его искать и потом «демонизировать» выбранную страну. Кроме того, руководство НАТО имеет и корыстные цели по расширению своих полномочий. Рютте «хочется славы, денег», указал аналитик.

В то же время он указал, что в реальных боевых действиях участвовать руководители альянса не хотят.

До этого Марк Рютте заявил, что в вопросе отправки каких-либо воинских контингентов на территорию Украины право голоса должен иметь только Киев, а не Москва

До этого Рютте начал пугать союзников по НАТО подлетом российских ракет за 5-10 минут.