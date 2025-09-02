Рютте начал пугать союзников по НАТО подлетом российских ракет за 5-10 минут

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса, не граничащие с Россией, находятся под угрозой из-за новейших технологий ВС РФ. Его слова с пресс-конференции в Люксембурге приводит «РБК-Украина».

По его утверждению, угроза со стороны России якобы растет с каждым днем. Он призвал «не быть наивными». Некоторые страны думают, что находятся в безопасности, поскольку «далеко от России», однако в контексте новейших ракетных технологий они «очень близко», сказал Рютте.

«Разница сейчас между Литвой и Люксембургом, Гаагой или Мадридом составляет от пяти до десяти минут - именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы», — заявил Рютте.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее на Украине рассказали о попытках Евросоюза сдерживать Россию при помощи ВСУ.