Рютте отказал России в праве голоса по вопросу отправки войск на Украину

Генсек Рютте: Россия не имеет права голоса в вопросе отправки войск на Украину

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в вопросе отправки каких-либо воинских контингентов на территорию Украины право голоса должен иметь только Киев, а не Москва. Его слова приводит «Европейская правда».

Ему задали вопрос о том, почему все обсуждают отправку так называемых «миротворцев» на Украину, если Россия никогда на это не согласится.

«А почему нас должно интересовать, что Россия думает о чьих-то войсках в Украине? Это суверенное государство. Это не им решать», — сказал Рютте.

Он удивился тому, что кто-то «оглядывается» на мнение Москвы.

«Украина – суверенное государство. Если Украина захочет присутствия сил в рамках гарантий безопасности, для поддержания мира – это их дело... И нам действительно стоит прекращать «делать Путина слишком мощным», — заявил генсек НАТО.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа призвал «коалицию желающих» начать планировать конкретную работу по отправке «миротворцев» на территорию Украины. По его словам, европейские страны могут обеспечить «реальные гарантии безопасности» для Украины. Силы стран Запада необходимо разместить на территории республики, несмотря на позицию России.

До этого Рютте начал пугать союзников по НАТО подлетом российских ракет за 5-10 минут.