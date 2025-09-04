На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рютте отказал России в праве голоса по вопросу отправки войск на Украину

Генсек Рютте: Россия не имеет права голоса в вопросе отправки войск на Украину
true
true
true
close
Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в вопросе отправки каких-либо воинских контингентов на территорию Украины право голоса должен иметь только Киев, а не Москва. Его слова приводит «Европейская правда».

Ему задали вопрос о том, почему все обсуждают отправку так называемых «миротворцев» на Украину, если Россия никогда на это не согласится.

«А почему нас должно интересовать, что Россия думает о чьих-то войсках в Украине? Это суверенное государство. Это не им решать», — сказал Рютте.

Он удивился тому, что кто-то «оглядывается» на мнение Москвы.

«Украина – суверенное государство. Если Украина захочет присутствия сил в рамках гарантий безопасности, для поддержания мира – это их дело... И нам действительно стоит прекращать «делать Путина слишком мощным», — заявил генсек НАТО.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа призвал «коалицию желающих» начать планировать конкретную работу по отправке «миротворцев» на территорию Украины. По его словам, европейские страны могут обеспечить «реальные гарантии безопасности» для Украины. Силы стран Запада необходимо разместить на территории республики, несмотря на позицию России.

До этого Рютте начал пугать союзников по НАТО подлетом российских ракет за 5-10 минут.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами