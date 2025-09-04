Путин обменялся шутками с курсантками в разговоре о прыжках с парашютом

Путин пошутил о прыжках с парашютом в разговоре с курсантками центра «Воин»

Президент России Владимир Путин поговорил с курсантками центра патриотического воспитания «Воин» об их первом прыжке с парашютом, пообещал обсудить эту тему с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и обменялся с девушками шутками. Об этом сообщает RT.

«С губернатором поговорить надо будет еще. 56 килограммов, можно ли прыгать с парашютом? Унесет вас куда-нибудь ветром!» — сказал Путин.

«Доберемся обратно!» — не растерялись девушки.

4 и 5 сентября Путин находится с визитом в ДФО. С его участием состоялось совещание, посвященное развитию ТЭК. Также российский лидер проведет отдельную рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Кроме того, Путин поучаствует в десятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проходящем под девизом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

