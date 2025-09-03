«Не хочет работать»: Путин назвал Пескова лентяем

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в шутку назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова «лентяем». Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Глава государства пошутил о лени Пескова, когда тот вмешался в его разговор с журналистами, заявив, что пресс-конференция может затянуться надолго и намекнул, что пора заканчивать. Однако Путин перебил пресс-секретаря, заявив, что мероприятие уже подходит к концу.

«Лентяй. Не хочет работать. Ничего не делает, стоит рядом, и то ленится», — с улыбкой сказал президент.

Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам своего четырехдневного визита в Китай. В беседе с журналистами он оценил результаты поездки, назвав их позитивными. Российский лидер отметил, что подобный формат работы позволил ему в неформальной и в дружеской обстановке провести ряд встреч с зарубежными коллегами. По его словам, они смогли поговорить на темы, которые представляют взаимный интерес для стран. Это оказалось очень полезно, подытожил Путин.

Ранее Путин назвал недопустимым тон Запада.