Путин прибыл во Владивосток

Путин после визита в Китай прилетел во Владивосток

Президент России Владимир Путин после визита в Китай прилетел в РФ. Борт номер один сел в аэропорту Владивостока, сообщает ТАСС.

Отмечается, что глава государства 4 и 5 сентября будет находиться в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). С его участием состоится совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО. Также российский лидер проведет отдельную рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Кроме того, Путин поучаствует в десятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проходящем под девизом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Вечером 3 сентября Путин завершил официальный четырехдневный визит в КНР и вылетел во Владивосток. В пекинский аэропорт Шоуду его проводили министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов.

В среду Путин встретился в Пекине с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

За время поездки Путин также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава российского государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В этот день российский лидер пообщался и с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Ранее Путин назвал цель принятых во время визита в КНР документов.