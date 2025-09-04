Захарова предположила, что украинские власти построят на месте церквей

Власти Украины после ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на месте храмов могут построить все что угодно, например, гостиницы и сауны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Там будет что угодно — бани, сауны, магазины, гостиницы, туристические центры», — высказал мнение дипломат.

2 сентября глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) Виктор Еленский заявил, что суд на Украине рассмотрит иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической УПЦ.

В июле ГСУЭСС потребовала, чтобы митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий до 18 августа предоставил решение высших органов церковной власти по поводу выхода из Русской православной церкви (РПЦ), а также утраты силы всех положений устава русской церкви, и публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ.

Ранее в МИД заявили о безразличии международных структур к нарушениям прав человека на Украине.