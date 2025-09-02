МИД: РФ не получает адекватной реакции на нарушения прав человека на Украине

Россия не получает адекватной реакции международных организаций на многочисленные нарушения прав человека киевским режимом. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя ситуацию с правами человека на Украине, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что Россия регулярно направляет в ООН и ОБСЕ документацию о системных преступлениях властей Украины, включая дискриминацию по языковому и национальному признаку, преследование канонической УПЦ и политические репрессии. По словам представителей МИД, в Киеве установлен националистический режим, совершающий грубые нарушения прав человека во всех сферах жизни.

2 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что власти Украины создали псевдоправовой механизм для уничтожения канонической Украинской православной церкви с целью последующего разграбления ее имущества. По словам дипломата, украинская власть совершает очередной шаг по удушению ортодоксального православия, которое является главенствующим для миллионов верующих.

