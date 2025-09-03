Трамп оценил свои отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп положительно оценил свои отношения с его российским коллегой Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС.

«Я поддерживаю с ними всеми очень хорошие отношения», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

По словам политика, в течение одной-двух ближайших недель он «поймет, насколько они хорошие».

Также президент Соединенных Штатов заявил, что Си Цзиньпин является его «другом».

В ночь на 3 сентября по московскому времени, когда в Пекине проходил военный парад, Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social пост с обращением к Си Цзиньпину. Президент США попросил передать привет Путину и Ким Чен Ыну, которые вместе с председателем КНР присутствовали на торжествах в столице Китая, заявив, что они «готовят заговор против США».

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».