Президент Литвы призвал разместить силы на Украине, несмотря на позицию России

Президент Литвы Науседа захотел разместить силы на Украине, несмотря на мнение РФ
Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал «коалицию желающих» начать планировать конкретную работу по отправке «миротворцев» на территорию Украины. Его слова приводит портал Delfi.

По его словам, европейские страны могут обеспечить «реальные гарантии безопасности» для Украины. Силы стран Запада необходимо разместить на территории республики, несмотря на позицию России.

«Однако нам также необходимо выйти на новый уровень в нашей «коалиции желающих» и не просто обмениваться мнениями, но и очень конкретно планировать работу, планировать возможности и вклад, который каждое государство готово сделать», — заявил Науседа.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила свое видение гарантий безопасности для Украины. По ее мнению, первая линия обороны на Украине — это сильная украинская армия, вторая — многонациональная группа, коалиция желающих при поддержке американцев. В связи с чем Евросоюзу, по словам фон дер Ляйен, необходимо быть сильным в вопросе обороны и инвестировать средства в защиту границ. Кроме того, европейцам надо развивать военный потенциал и заниматься обучением солдат.

Ранее Песков назвал большой ошибкой курс Киева на несговорчивость.

