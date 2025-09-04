На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Казахстана опровергли задержание главы МИД

Министр информации Казахстана назвала неподтвержденным задержание главы МИД
true
true
true
close
artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Информация о якобы задержании министра иностранных дел республики Мурата Нуртлеу является неподтвержденной. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

По ее словам, некоторые официальные СМИ и анонимные Telegram-каналы распространили неподтвержденную информацию о задержании госслужащего.

«Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика», — добавила Балаева.

Министр напомнила, что распространение ложных данных предусмотрена административная и уголовная ответственность.

До этого издание ORDA со ссылкой на источники в правоохранительных органах писало, что помимо Нуртлеу были якобы задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев, в доме которого прошли обыски, а также ряд высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана.

Ранее в Казахстане подтвердили задержание помощника их военного атташе властями Польши.

