Власти Казахстана опровергли задержание главы МИД

Информация о якобы задержании министра иностранных дел республики Мурата Нуртлеу является неподтвержденной. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

По ее словам, некоторые официальные СМИ и анонимные Telegram-каналы распространили неподтвержденную информацию о задержании госслужащего.

«Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика», — добавила Балаева.

Министр напомнила, что распространение ложных данных предусмотрена административная и уголовная ответственность.

До этого издание ORDA со ссылкой на источники в правоохранительных органах писало, что помимо Нуртлеу были якобы задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев, в доме которого прошли обыски, а также ряд высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана.

Ранее в Казахстане подтвердили задержание помощника их военного атташе властями Польши.