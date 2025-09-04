В Казахстане задержан министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу. Об этом сообщает издание ORDA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что дипломат был задержан в своем доме сразу по возвращении на родину после посещения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Помимо Нуртлеу, задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев, в доме которого прошли обыски, а также ряд высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана.

13 августа минобороны Казахстана подтвердило информацию о задержании в Польше помощника казахстанского военного атташе при посольстве на Украине.

В начале августа в Казахстане по подозрению в получении взятки задержали заместителя министра транспорта республики Сатжана Аблалиева. Он занимает пост вице-министра транспорта с октября 2023 года.

В июне казахстанский суд приговорил бывшего министра юстиции Марата Бекетаева к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве, хищении в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут судить фигурантов дела о хищении $6 млн через благотворительный фонд.