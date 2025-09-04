Каладзе: Грузия не позволит использовать себя, как использовали Украину

Власти Грузии не позволят другим государствам использовать страну так, как использовали Украину. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что власти Грузии проводимой политикой, взглядами защищают свою страну, ее интересы.

«Никому не позволим использовать нашу страну так, как использовали Украину, и получить те тяжелейшие последствия, которые, к сожалению, на Украине», — подчеркнул Каладзе.

Мэр добавил, что Грузию пытались втянуть в военный конфликт с Россией. По его словам, премьер-министру страну угрожали, его шантажировали, и требовали от него, чтобы в республике был открыт второй фронт в обмен на вооружение.

В конце августа Каладзе заявил, что если Запад продолжит шантажировать Грузию, власти республики могут обнародовать доказательства требований открыть второй фронт против России.

Ранее в Грузии задержали гражданина Украины, разыскиваемого европейскими странами.