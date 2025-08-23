В Грузии задержан гражданин Украины, разыскиваемый европейскими странами

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии в городе Батуми задержали 36-летнего гражданина Украины, разыскиваемого через Интерпол ФРГ и Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что украинец обвиняется в совершении различных преступлений, в том числе руководстве организованной преступной группировкой и незаконной перевозке мигрантов.

В настоящее время правоохранители Грузии проводят в отношении мужчиину установленные законом предэкстрадиционные процедуры.

До этого сообщалось, что в Италии по ордеру Германии задержали украинского гражданина Сергея К., которого подозревают в координации диверсии на «Северных потоках». По предварительным данным, мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из города Росток в ФРГ.

Ранее ФСБ сообщила о задержании соучастника ликвидации генерала Москалика.