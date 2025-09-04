В МИД КНР ответили на слова Каллас о вызове миропорядку из-за встречи в Пекине

Заявления главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас о вызове миропорядку от встречи президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына на параде в Пекине идеологически предвзяты и противоречат элементарным историческим знаниям. Такое мнение озвучил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры, которые находились вместе на военном параде в Пекине, представляют «автократический союз». По ее словам, руководители Китая, России, Ирана и Северной Кореи «ищут быстрый путь к новому мировому порядку».

«Замечания соответствующего представителя ЕС полны идеологической предубежденности и не основаны на элементарных исторических знаниях», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что ее слова разжигают конфронтацию и антагонизм между странами. По словам представителя китайского МИД, Каллас не только проявила неуважение к истории Второй мировой войны, но и нанесла своими высказываниями ущерб собственным интересам ЕС.

3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. На трибунах собралось более 50 тыс. зрителей. В течение часа они наблюдали за пролетом воздушных эшелонов, прохождением пеших парадных расчетов, колонн военной техники и завершающим пролетом эскадрильи.

