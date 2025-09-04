На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ отреагировали на слова Каллас о вызове миропорядку из-за встречи в Пекине

Дипломат Масслеников счел слова Каллас о вызове миропорядку истеричными
Yves Herman/Reuters

Заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о вызове миропорядку от встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР на параде в Пекине истеричны. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, чьи слова приводит РИА Новости.

«Для нее вызов миропорядку, основанному на правилах, - это любая международная встреча без участия Евросоюза, судя по всему. Подобное заявление носит уже немного истеричный характер», — заявил Масленников.

Он призвал не рассматривать высказывание Каллас вне этой плоскости.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ким Чен Ын и Масуд Пезешкиан, которые находились вместе на военном параде в Пекине, представляют «автократический союз». По ее словам, лидеры Китая, России, Ирана и Северной Кореи «ищут быстрый путь к новому мировому порядку».

Ранее в США назвали сигналом Западу военный парад в Китае.

