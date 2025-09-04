На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Борис Джонсон разочаровался в Трампе

Экс-премьер Британии Борис Джонсон разочаровался в Трампе из-за Украины
true
true
true
close
Peter Nicholls/Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочаровался в президенте США Дональде Трампе из-за его подхода на Украине, хотя еще полгода назад защищал его. Об этом пишет издание GBNews, взявшее у экс-премьера интервью.

В материале отмечается, что ранее Джонсон защищал политику Трампа, сравнивая лидеров ЕС с «безголовой курицей», которая не имеет четкого плана действий, в то время как у США есть план. Однако после саммита на Аляске он пересмотрел свою позицию, говорится в тексте.

Джонсон заявил, что понимает «разочарование» людей, когда США проводят «моральное равенство» между Россией и Украиной.

«Слышать подобное просто возмутительно. Мы знаем, кто прав. Все черное и белое. Добро против зла. Украина — совершенно невиновная пострадавшая сторона. Мы все знаем, что, честно говоря, было тошно смотреть, как Путина так встречали в Америке», — заявил Джонсон.

До этого президент США Дональд Трамп допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов, в том числе конфликта на Украине, порой необходимо «выжидать». Он также допустил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мирного соглашения в рамках военного конфликта.

Ранее аналитик назвал условие для визита Трампа в Россию.

