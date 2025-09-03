Аналитик назвал условие для визита Трампа в Россию

Визит американского лидера Дональда Трампа в Россию будет зависеть от политической воли Белого дома. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Он указал, что сейчас активизируются контакты по линии рабочих групп между Россией и США, и в рамках взаимодействия может встать вопрос об ответном визите Трампа. Кроме того, это было бы вежливо и с точки зрения дипломатического этикета, подчеркнул Дудаков.

В то же время, говорить о визите президента США преждевременно, поскольку администрация Трампа призывает Москву к двусторонней или трехсторонней встрече с Украиной, и подвижек в этом нет, заметил политолог.

Возможный приезд стал бы прорывом в отношениях и позволил бы перезагрузить переговорный трек. Событие стало бы прорывом даже при отсутствии подвижек в урегулировании конфликта на Украине, сказал эксперт.

«Многое сейчас будет зависеть от политической воли со стороны Белого дома. Поэтому, если администрация Трампа проявит прагматичный подход, его визит в Россию действительно может состояться», — заявил Дудаков.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает ответного визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после саммита в Анкоридже.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о «заговоре против США».